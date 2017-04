Ivo Cassol diz que é preciso diminuir burocracia para melhorar produtividade da agricultura brasileira

Compartilhar





















O senador Ivo Cassol (PP-RO), presidiu nesta quarta-feira (26) audiência púbica na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado para discutir as causas e consequências dos principais gargalos para a liberação de carga conteinerizada nos portos brasileiros.

Um levantamento realizado por uma empresa que atua no setor de portos revelou que um contêiner chega a levar em média 21 dias para ser descarregado no porto de Santos, o maior da América Latina. Especialistas e representantes do setor de carga presentes na audiência apontaram a logística como um dos entraves para o crescimento da produção agrícola brasileira.

O senador Ivo Cassol observou que a demora no manejo dos contêineres e a falta de infraestrutura nos portos acaba elevando o custo Brasil e dificulta a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional. “Podem ter certeza que temos um custo Brasil muito caro e quem paga a conta é consumidor e o produtor. É muito importante diminuirmos a nossa burocracia para aumentar a competitividade dos nossos produtos principalmente no mercado internacional”, destacou Cassol.

Ivo Cassol também elogiou o trabalho do ministro da Agricultura Blairo Maggi. “ Temos um homem certo no lugar certo que colocou a sua credibilidade para defender o nosso Brasil, quando a concorrência internacional quer destroçar o nosso produto. O Blairo entrou para trabalhar, para diminuir a burocracia, mas sem retirar a fiscalização e quem ganha com isso é a população é a produtividade”, enfatizou. ​

Marco Gonçalves

Assessoria de Imprensa