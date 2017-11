Jaru – Beneficiários do Bolsa Família devem realizar pesagem obrigatória

Compartilhar





















A Coordenação da Atenção Básica de Saúde do município de Jaru informa a todos os beneficiários do Programa Bolsa família, que o acompanhamento será realizado somente nos postos de saúde.

De acordo com o coordenador da Atenção Básica, Gilton Rodrigues Moura, o acompanhamento acontecerá durante todo o mês de novembro, de segunda a sexta-feira, nos períodos de manhã e tarde.” As pessoas que possuem o programa devem procurar os postos de referência, portando documentos pessoais, cartão do Bolsa Família, cartão da gestante e cartão de vacinação”, explicou.

O procedimento tem o objetivo de acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criança menor de sete anos, ao seguimento do calendário de pré-natal de gestantes, da assistência pós-parto, bem como à realização da vigilância nutricional e acompanhamento da saúde da mulher.

Além disso, o monitoramento dessas ações no sistema de gestão do Programa Bolsa Família na Saúde possibilita os registros individuais da condição de saúde dos beneficiários.

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru