JARU: Descontos no “Liquida Jaru” podem chegar a 80%; evento acontece nos dias 08 e 09 de setembro

A 4ª edição do Liquida Jaru, feirão realizado pela Associação Comercial Industrial de Jaru – ACIJ acontece nos dias 08 e 09 de setembro.

21 empresas de diversos segmentos, já confirmaram presença e irão comercializar seus produtos com descontos que podem ficar 80% mais barato que o preço normal. A meta é esvaziar os estoques das lojas participantes.

O feirão será realizado no espaço Sara Decorações, na Avenida JK próximo à ponte do Rio Jaru e é a oportunidade do cliente adquirir o produto que deseja pelo preço que sonhou.

Durante a feira também haverá praça de alimentação, exposição e vendas de artesanatos.

No dia 08 O liquida Jaru começa as 14:00 horas e segue até 20:00 horas no dia 09 começa mais cedo, ás 09:00 horas e encerra ás 20:00 horas. Mais de 2 mil pessoas são esperadas nos dois dias de promoção.

Confira as empresas confirmadas no feirão:

Manaim Colchões, Decore, Jaru ar-condicionado, Crielys, A Paulistana, Espelho Meu Cosméticos, Unopar, Sara Brasil, Essencialy, Don Juan Perfumaria, Casas Coimbra, Mana’s Boutique, Explosão Modas, Shalom Modas, Ele e Ela, Americanas, Fiat Gima, Patricia UP, Instituto Kaizen, Sala do empreendedor, Rô Modas a favorita, Anderson Treinamentos e Restaurante sabor de Minas.

Giselle Virgilio

Assessoria de imprensa ACIJ