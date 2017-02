Jaru: Pagamento do IPTU até 28 de fevereiro tem desconto de 15%

Compartilhar





















Continua a campanha “IPTU 2017: Com a participação de todos se faz uma cidade melhor”. Lançado pela prefeitura de Jaru, a ideia é que o contribuinte tenha desconto ao antecipar o pagamento do IPTU/2017, e com isso, ajudar o município.

Ao efetuar o pagamento até 28 de fevereiro, o cidadão terá desconto de 15%. E ainda, desconto de 10% para pagamento realizado até 31 de março, e 5% até 30 de abril.

De acordo com o Departamento de Arrecadação e Tributação de Jaru (DAT), quem ainda não recebeu a guia de pagamento em casa, poderá retirá-la no departamento de arrecadação, localizado na rua João Batista, 3038, setor 01, ou através do site www.jaru.ro.gov.br.

A arrecadação do imposto municipal é essencial para que a prefeitura possa garantir a demanda de serviços essenciais à população, como educação, saúde e coleta de lixo.

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru