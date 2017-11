Ji-Paraná: liberada nova verba para aquisição de equipamentos

Compartilhar





















Recurso foi assegurado pelo deputado federal Marcos Rogério

Esta semana, foi liberado o pagamento de novo recurso para atender o setor rural no município de Ji-Paraná. Foram pagos R$ 200 mil para aquisição de implementos agrícolas para beneficiar os produtores rurais, tais como distribuidor de calcário, grade aradora, trator motocultivador e carreta agrícola.

O recurso foi assegurado pelo deputado federal Marcos Rogério (DEM-RO), por meio de emendas parlamentares, e já está à disposição da prefeitura para iniciar o processo de compra.

Na avaliação de Marcos Rogério, o setor rural é um dos que mais movimenta a economia local, e tem poder de geração de emprego e renda. E é justamente por causa desse potencial que o setor é um dos que recebe mais investimentos por parte do parlamentar. “Ji-Paraná tem potencial enorme, não apenas de movimentar a economia do município, mas de todo o estado. Incentivar o agronegócio e o setor rural é um dos caminhos para o desenvolvimento de Rondônia”, apontou.

Município também recebe verba para saúde

O recurso se soma a outros, já liberados este ano para atender Ji-Paraná. Em outubro, foi liberado o pagamento da primeira parcela dos recursos para a construção do Centro de Especialidades Médicas, que será construído no Bairro Jardim Aurélio Bernardi. O pagamento de R$ 349.965 mil foi disponibilizado na conta da prefeitura, que já está providenciando a licitação para início das obras.

O Centro está orçado em R$ 700 mil e também tem recursos assegurados pelo deputado Marcos Rogério.

Em infraestrutura, também há verbas previstas, com pagamento próximo. Uma das emendas, no valor de R$ 800 mil, já foi empenhada e deve ter o pagamento liberado em breve. A verba será destinada exclusivamente para pavimentação com bloquetes.

Ludmila Lucas – Assessora de Comunicação