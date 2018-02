Ji-Paraná perde para o VEC no Estádio Portal da Amazônia, em Vilhena

Compartilhar





















O Ji-Paraná visitou o Vilhena durante a tarde deste domingo (18) e acabou sendo derrotado pelo time da casa por 1 a 0 no Estádio Portal da Amazônia, em Vilhena. O jogo foi válido pela segundo rodada do Campeonato Rondoniense de 2018.

O Galo da BR iniciou a partida tentando diminuir os espaços entre os jogadores e compactar as jogadas pelas laterais do campo, onde o time conseguiu montar suas principais jogadas nos primeiros minutos de jogo.

Na marca de vinte minutos da primeira etapa, Assis passou por dois jogadores e a bola sobrou para Robby que chutou forte da entrada da área, a bola desviou na zaga e saiu em escanteio para o Ji-Paraná.

O centroavante Vinicius Carioca sofreu uma falta na intermediária direita do campo de ataque do Ji-Paraná. Na cobrança, a bola foi alçada para Tukinha, mas a zaga conseguiu cortar o lançamento e afastar o perigo.

O jogo no Estádio Portal da Amazônia foi morno durante boa parte do primeiro tempo e nenhuma das duas equipes conseguiu alterar o placar antes que o árbitro apitasse o intervalo da partida.

O Ji-Paraná voltou pressionando a equipe do VEC no início da segunda etapa. Maranhão lançou a bola para a área em direção do meio-campista Assis, o goleiro Railson conseguiu interceptar o passe.

Aos 15 minutos do segundo tempo, o time da casa conseguiu abrir o placar da partida com um gol de João Baiano. O Ji-Paraná tentou responder logo em seguida, em uma cobrança de falta ensaiada, Paulo Luna soltou o pé e a bola passou rente ao gol do VEC.

Mais uma vez o Galo da BR lutou e se entregou dentro de campo, mas o time não conseguiu evitar a derrota para a equipe do Cone do Sul do Estado. O treinador do Ji-Paraná, Tiago Batizoco, comentou o resultado do jogo.

– Acredito que nós sentimos um pouco o calor e jogamos um segundo tempo apático. Tivemos uma falha individual no segundo tempo e acabamos sofrendo o gol no momento em que estávamos melhor na partida. Hoje tivemos uma infelicidade, mas tenho certeza que o time tem tudo para se recuperar no campeonato e fazer o dever de casa o mais rápido possível – comentou o técnico.

O Ji-Paraná volta a campo no próximo sábado (24) para enfrentar o Rondoniense no Estádio José Abreu Bianco (Biancão) em partida válida pela terceira rodada do primeiro turno do Campeonato Estadual.

RESUMO DA PARTIDA:

Ji-Paraná 0x1 Vilhena

Gol: João Baiano (15 2ºT)

Fonte: jipafc.com.br