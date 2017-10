Ji -Paranaense Fernando Zor da dupla Fernando e Sorocaba receberá Prêmio Ecoturismo

Compartilhar





















A cerimônia de entrega do prêmio acontecerá no XVI Seminário Internacional de Agricultura Sustentável e XVI Prêmio Ecoturismo e Turismo Sustentável 2017, nos dias 04 e 05 de dezembro, em de Ji-Paraná,, onde o cantor nasceu

A dupla realiza o projeto “F&S Premium”, muito ousado e digno de aplausos, por beneficiar instituições

através de suas apresentações.

Neste ano, um dos indicados ao Prêmio Ecoturismo é o ji-paranaense um dos mais ilustres filho da terra, Fernando Zorzanello Bonifácio, o Fernando da dupla de cantores da música sertaneja Fernando & Sorocaba. Recentemente o cantor, produtor musical e compositor publicou nas suas redes sociais um vídeo agradecendo a Revista Ecoturismo pelo indicação ao prêmio. Para ver o vídeo acesse https://www.facebook.com/revistaeco/ Ou veja abaixo

A cerimônia de entrega do prêmio será realizada durante o “XVI Seminário Internacional de Agricultura Sustentável e o XVI Prêmio Ecoturismo e Turismo Sustentável 2017”, que visa homenagear aqueles que promovem ações em defesa do Meio Ambiente e que se destacam no cenário empresarial e político do país. O evento acontecerá nos dias 04 e 05 de dezembro, no Hotel Maximus, em de Ji-Paraná, município do estado de Rondônia.

Fernando também deverá receber a cidadania honorária da Câmara Municipal de Vereadores ji-paranaense, no mesmo dia da premiação, conforme afiançou o presidente da câmara daquele minicípio, Afonso Cândido.

Projetos Sociais

A dupla realiza o projeto “F&S Premium”, muito ousado e digno de aplausos, por beneficiar instituições através de suas apresentações. Trata-se de um show reservado e acústico, realizado sempre após uma grande apresentação. Neste show são apresentadas músicas de repertórios passados e sucessos consagrados, como “Bala de Prata” e “Delegada”, por exemplo.

A primeira instituição beneficiada foi o Hospital Angélica Caron, em Curitiba. O show que arrecadou verba para a mesma foi realizado em um espaço interno da Victoria Villa.

Dentro desse espaço exclusivo, foi possível também conferir uma exposição com itens pessoais da dupla e desfrutar de um buffet com finger foods. O valor do ingresso antecipado foi R$ 200,00. O valor total das entradas foi revertida para o Hospital.

O hospital é o maior parceiro do sistema público de saúde no estado do Paraná. O Angelina Caron é referência nacional e internacional em transplantes, recebendo pacientes de todo o país e inclusive da América Latina.

Carreira

A dupla iniciou a carreira em 2006 e não demorou muito para ser umas das mais prestigiadas do país. Em 2008 a consagração chegou com o lançamento do CD e DVD pela Universal Bala de Prata. O álbum ao vivo foi gravado às margens do Rio Bandeirantes do Norte, no município de Santa Fé, no Paraná e contou com a participação de um público de dez mil pessoas, cantando em coro grandes hits como “Vem Ficar do Meu Lado”, “Noite Enluarada” e “Bala de Prata”. A dupla foi certificada pela ABPD com Disco de Ouro pelo DVD Bala de Prata, que vendeu mais de 50 mil cópias no Brasil.

Fernando aprendeu com sua família a gostar de musica sertaneja, seu pai e sua mãe foram seus grandes incentivadores, com 15 anos de idade já tocava em bailes, aniversários e festas em Rondônia. O cantor vem se destacando também na produção musical não só de seus CDs e DVDs, mas também de artistas consagrados como Luan Santana e a dupla Chitãozinho e Xororó.

Seminário

Com o tema Agro Indutor da Inclusão Social e Turismo Sustentável, este seminário será realizado em várias etapas nacionais e internacionais, com pré lançamento no Fórum de Gestão Ambiental em Campinas, Congresso Brasileiro e Latino Americano de Agro ecologia em Brasília, Feira Turismo em Porto Velho e Congresso Mundial do Turismo em Kuala Lumpur capital da Malásia, discutirá e mostrará a população de Rondônia, Mato Grosso e Acre, estados fortes na produção agro-silvo pastoril e ambiental, a simbiose que faz com que o agricultor macro e o agricultor familiar, podem fazer na produção e na riqueza, manter um ambiente sustentávelmente ecológico e de boa qualidade de vida.

Ji Paraná, realizando Rondônia Rural Show e outras exposições agropastoris e ambientais, pela sua privilegiada condição geográfica, já está sendo considerada a capital amazônica do agronegócio, e atraindo público de todo o interior rondoniense, da capital e do Acre e Mato Grosso, para colocar em dois dias de intensa discussão os novos parâmetros para esta chegada a 2030, na chamada agenda dos ODS, objetivos do desenvolvimento sustentável.

Com uma região de forte produção de energia, Rondônia se apresenta ao mercado brasileiro, no epicentro do mercado latino, uma população de mais de 120 milhões de pessoas, como apto para a construção de novos tempos na nova visão de agribusiness e da integração turismo com sustentabilidade.

O agro que é tech, é pop, é sustentável e ambiental, como um dos pilares do crescimento nacional, tem sido um forte indutor para a inclusão social, busca pela paz e ao lado do turismo rural e sustentável, impulsionador de crescimento neste ano internacional do turismo sustentável da ONU”, explicou Hercules Goes, diretor-presidente da Editora Ecoturismo.

Os realizadores e organizadores do evento são: Editora Ecoturismo, Revista Ecoturismo, Fórum Permanente de Sustentabilidade da Amazônia e Câmara Venezuelana – Brasileira de Comércio e Indústria.

Fonte: revistaecoturismo.com.br