Justiça do Trabalho de RO e AC triplica os valores conciliados na Semana Nacional da Conciliação em relação a 2016

Compartilhar





















A Justiça do Trabalho em Rondônia e Acre fechou a XII Semana Nacional da Conciliação, realizada de 27 de novembro a 1º de dezembro de 2017, com quase R$ 14,8 milhões conciliados e 947 acordos homologados. Os valores superam em 326% os resultados alcançados em 2016 (R$ 4,5 milhões) e em 153% (R$ 9,6 milhões), na comparação com 2015.

No balanço apresentado pela Secretaria Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-RO/AC), foram designadas 2.262 audiências, das quais 2.147 realizadas. A XII Semana Nacional da Conciliação foi coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e movimentou em todo o Brasil os Tribunais de Justiça, Tribunais do Trabalho e Tribunais Federais.

Em relação à Justiça do Trabalho nos estados de Rondônia e Acre, os números foram alavancados devido aos esforços empreendidos por todas as Varas Trabalhistas, em especial pelos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc-JT), inaugurados em Rio Branco (AC) e em Porto Velho (RO) justamente no início da Semana, bem como pelas Varas do Trabalho de Ji-Paraná (RO), que juntas conciliaram mais de R$ 3,6 milhões.

Das 32 unidades trabalhistas de RO e AC, a 1ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná registrou o maior número de audiências

realizadas, 731, com 291 acordos homologados e R$ 1,9 milhão conciliado. No ranking, foi a segunda unidade com mais acordos homologados e valores conciliados no 1º Grau.

De acordo com a Secretaria da 1ª VT de Ji-Paraná, a maioria dos processos envolveu trabalhadores da indústria de laticínios, representados pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Alimentação do Estado de Rondônia (Sintra-Intra).

Já a 2ª VT de Ji-Paraná, foi a que mais homologou acordos, sendo 360 em 545 audiências designadas para a Semana Nacional da Conciliação, onde somou R$ 1,6 milhão. A unidade foi a segunda unidade que mais realizou audiências.

Quanto aos valores conciliados, a grande campeã foi a 3ª Vara do Trabalho de Porto Velho que conciliou mais de R$ 3,1 milhões, em 54 audiências realizadas e 16 acordos homologados.

Em um único processo, a 3ª VT de Porto Velho conciliou mais de R$ 2 milhões, em ação envolvendo a Construtora Camargo Corrêa. Em outra ação trabalhista, foram conciliados R$ 800 mil.

O Juízo Auxiliar de Solução de Conflitos, Precatórios e Apoio à Execução (Jasconpe) realizou 10 audiências de conciliação, fechando 100% em acordos, totalizando R$ 1,9 milhão.

No total, o TRT-RO/AC realizou 2.137 audiências que possibilitaram o recolhimento de R$ 275 mil aos cofres da Previdência Social.

Assessoria de Comunicação Social

Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC)