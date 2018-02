Laerte Gomes prestigia aniversário de 26 anos de Castanheiras e anuncia recursos para o município

Compartilhar





















O deputado estadual Laerte Gomes (PSDB) participou em Castanheiras na terça-feira da semana anterior, dia 13, feriado de Carnaval, das atividades alusivas ao 26º aniversário de emancipação político-administrativa do município, juntamente com o prefeito Alcides Zacarias Sobrinho, o Alcides do Som (PSDB), o vice-prefeito Arlindo Assunção (MDB), vereadores, secretários municipais e membros da comunidade local.

Na oportunidade, o deputado Laerte, que é o líder do governo do Estado na Assembleia Legislativa (ALE/RO), anunciou a liberação de recursos de emendas parlamentares de sua autoria, totalizando R$ 300 mil, destinados a atender com melhorias de infraestrutura em propriedades rurais e ao setor de saúde pública.

Emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil servirá para a prefeitura de Castanheiras atender com horas-máquinas produtores rurais e, outra emenda de igual valor, é destinada para a reforma do Hospital Municipal. Os recursos conquistados pelo deputado Laerte já foram empenhados e à disposição da prefeitura.

Laerte Gomes enalteceu o índice de desenvolvimento de Castanheiras e também elogiou a postura política e o empenho e dedicação das autoridades municipais, que na opinião do parlamentar sempre demonstram preocupação com a coletividade, e o progresso do município. “Na ocasião dessa importante data, nós mais uma vez reafirmamos o nosso compromisso com o município de Castanheiras. Vale a pena correr atrás de recursos para este município porque o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores trabalham com afinco e em prol da comunidade, sem individualismo. Aqui o recurso é aproveitado”, pontuou Laerte.

Por fim, Laerte Gomes parabenizou toda a população do município pelos 26 anos de independência e destacou o quanto Castanheiras tem se destacado economicamente entre os municípios de pequeno porte do estado de Rondônia.

O município de Castanheiras surgiu com área desmembrada de Rolim de Moura, e foi emancipado com a Lei n º 366, de 13 de fevereiro de 1992, assinada pelo governador Oswaldo Piana Filho.

Assessoria de Comunicação – Laerte Gomes