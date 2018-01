Laerte Gomes visita Agroindústria de pescado em Vale do Paraíso que atende Escolas e o Exército Brasileiro

Compartilhar





















O deputado Laerte Gomes (PSDB), o prefeito Charles Pinheiro, o vice-prefeito Ronaldo da Emater e vereadores de Vale do Paraíso participaram na última segunda-feira (29) da inauguração oficial da Agroindústria Rodrigues no Sítio Itanhomi, localizado na Linha 202, a cerimônia contou com a presença do governador Confúcio Moura (PMDB), deputados Lúcio Mosquini e Marcelino Tenório, o prefeito de Ouro Preto do Oeste Vagno Gonçalves “Panisoly” e demais autoridades.

A iniciativa da Agroindústria, que funciona como um entreposto de pescados, é dos irmãos Erivelton Rodrigues e José Carlos Rodrigues, com o pai José Rodrigues. A indústria instalada na zona rural de Vale do Paraíso processa pescados das espécies Tambaqui e Pirarucu, e distribui seus produtos para Escolas Públicas, estabelecimentos comerciais e restaurantes de Ji-Paraná e de Ouro Preto do Oeste.

No último ano, a Agroindústria Rodrigues participou da Chamada Pública do Ministério da Justiça e está fornecendo tambaqui processado para o Exército Brasileiro, abastecendo a 17ª Brigada de Infantaria de Selva, em Porto Velho. Elivelton Rodrigues anunciou na inauguração que, em breve, o pescado da Agroindústria Rodrigues será enviado para São Paulo (SP).

No ato da inauguração, o deputado Laerte Gomes elogiou a dedicação e o empenho da família Rodrigues em otimizar a produção para que eles se tornem empreendedores rurais competitivos, e se comprometeu em alocar recursos na região de Vale do Paraíso para dar suporte aos projetos de transformação e comercialização da produção oriunda da agricultura familiar, que agregam valor e renda, e garante a geração de empregos no campo.

“Essa realidade é fruto do incentivo do governo do Estado para promover a transformação no campo através da criação das agroindústrias, que em Rondônia faz surgir jovens agricultores como os irmãos Rodrigues que são os novos empreendedores da agricultura moderna e competitiva, e já vislumbram o horizonte futuro, com a máxima de que uma propriedade rural deve ser explorada como uma empresa”, enfatizou o deputado.

Durante a inauguração, Laerte Gomes anunciou que conseguiu junto ao governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Agricultura (SEAGRI), um caminhão baú frigorifico para atender os piscicultores do município de Vale do Paraíso, no auxílio do transporte de peixe produzido em criatórios de propriedades rurais.

A Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAPEM) de Vale do Paraíso vai organizar juntamente com a SEAGRI datas e o roteiro do caminhão para transporte de pescados que será de muita utilidade no município de Vale do Paraíso, que é um dos maiores produtores de peixe em cativeiro da região Central do estado.

O prefeito Charles Gomes (PSDB) agradeceu o governador Confúcio Moura e comitiva pela visita ao município, e destacou o importante papel do deputado Laerte Gomes nos projetos para o desenvolvimento do setor produtivo de Vale do Paraíso.

Assessoria de Comunicação – Laert Gomes