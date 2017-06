Lançamento da 18ª edição do Festival de Inverno de Bonito

Compartilhar





















Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja lançou a 18ª edição do Festival de Inverno de Bonito. Em 2017 o evento terá como tema os 40 anos de Mato Grosso do Sul. O festival acontece de 27 a 30 de julho, no município que leva o mesmo nome, e contará com 149 atrações artísticas, 33 oficinas e cursos, nove estandes e 17 horas diárias de programação gratuita.

Entre as novidades da programação estão as sessões itinerantes de cinema, mostra gastronômica, intervenções artísticas e outros. O Centro de Múltiplo Uso (CMU) será um novo endereço do FIB em Bonito nesta edição comemorativa. O festival também chegará ao distrito Águas de Miranda, ao Assentamento Guaicuru e ao Bairro Marambaia.

Veja o vídeo

Fonte: ms.gov.br