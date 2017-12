LBV entrega cestas de alimentos em Porto Velho

Compartilhar





















Mobilização social por um Natal mais feliz atenderá 1200 famílias em Rondônia

A Legião da Boa Vontade entrega, nesta segunda-feira (4), às 15 horas, cestas de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social da capital. A distribuição dos mantimentos será no 1º Batalhão da Polícia Militar, localizado na Rua Aroeira com São Miguel (Praça da Cohab – Zona Sul). A iniciativa faz parte da Campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!, cujo o objetivo de oferecer um Natal digno e feliz a milhares de famílias em todo o Brasil.

Neste ano, a iniciativa visa arrecadar um milhão de quilos de alimentos não perecíveis a serem entregues, em cestas, no mês de dezembro, a 50 mil famílias atendidas pelos programas socioeducacionais da LBV e as apoiadas por organizações parceiras da Instituição em todo o país. Em Rondônia, a LBV conta com o apoio da Polícia Militar do Estado para distribuição dos mantimentos às famílias.

Cada família beneficiada receberá uma cesta é composta por arroz, feijão, óleo, açúcar, leite em pó, café, macarrão, farinha de mandioca e de trigo, fubá, goiabada, massa para bolo, extrato de tomate, gelatina entre outros. As doações para a campanha podem ser feitas pelo site www.lbv.org, pelo telefone 0800 055 50 99 ou em uma das unidades de atendimento da LBV no Brasil (confira o endereço mais próximo acessando www.lbv.org/enderecos).

Novas Instalações da LBV em Porto Velho

A Legião da Boa Vontade (LBV) inaugurará, em breve, suas novas instalações na capital do Estado de Rondônia. As obras de reforma e melhorias do prédio já estão em andamento. O Centro Comunitário de Assistência Social da LBV será na Avenida Farquar, 3470 – Panair. Em Rondônia, a LBV terá duas frentes de atuação: prestará atendimento em seu Centro Comunitário e também por meio de uma unidade móvel, um ônibus que percorrerá comunidades em situação de vulnerabilidade social. Serão serviços de assistência social e ações de assessoramento voltadas à comunidade e a organizações não governamentais.

Entrega de cestas de alimentos em Porto Velho/RO

Porto Velho/RO

Dia 4 de dezembro, às 15 horas

Local: 1º Batalhão da Polícia Militar

Endereço: Rua Aroeira com São Miguel (Praça da Cohab – Zona Sul)

Agenda de entregas de cestas de alimentos em Rondônia

Ouro Preto do Oeste/RO

Dia 13 de dezembro, às 9 horas

Local: Ginásio Agmar de Souza Piau

Ji-Paraná/RO

Dia 13 de dezembro, às 14 horas

Local: Quartel da Polícia Militar

Cacoal/RO

Dia 14 de dezembro, às 14 horas

Local: Ginásio Poliesportivo Ronaldo Aragão

Assessoria de Comunicação

Paulo Araújo