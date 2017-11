Levantamento das estradas será um avanço para os municípios de Rondônia

Compartilhar





















Com sete anos de atraso, os municípios serão beneficiados com a atualização da base de dados quanto ao tamanho das vias de acesso e locomoção rural a fim de influenciar os percentuais de transferência de recursos para a conservação de estradas, entre outras finalidades.

A Associação Rondoniense de Municípios – AROM tomou a iniciativa de buscar os parceiros necessários para atingir esse objeto. Nesta quarta-feira (01), com a presença de vários prefeitos, os representantes do DER/RO, Isequiel Neiva, CENSIPAM, Carlos Canosa, e da AROM, Jurandir de Oliveira, assinaram Termo de Cooperação Técnica para o início dos trabalhos.

A AROM adquiriu e colocou à disposição do CENSIPAM equipamentos e software para a aferição e processamento dos dados sobre o quantitativo da malha viária de cada município, que em conjunto com o DER/RO disponibilizará um planejamento para execução das atividades. O Presidente Jurandir enfatizou: “nosso objetivo é acompanhar e obter a certeza da exatidão de tamanho das estradas rurais”.

Para o gerente regional do CENSIPAM, Canosa, a medida significa uma possibilidade concreta de realizar os trabalhos de enorme relevância à sociedade, e frisou: “é de extrema importância a execução dessa atividade, e com a união dos envolvidos, poderemos realizar os trabalhos, contando com o apoio de cada uma das Prefeituras”.

FITHA deve ser reajustado

O diretor geral do DER/RO, Isequiel Neiva, enalteceu a atuação da AROM com mais essa iniciativa que visa melhorar o cenário econômico dos Municípios. O gestor também aproveitou para anunciar que o departamento estuda o pleito municipalista em promover aumento do repasse do FITHA para o próximo ano. “Sabemos das necessidades dos Municípios e, como tivemos aumento de arrecadação, teremos a possibilidade de conceder esse aumento, que não é muito, mas vai ajudar”, informou.

O secretário municipal de agricultura da capital, Francisco Evaldo, explicou que a extensão de estradas atual é de cerca de sete mil quilômetros e que a nova aferição com GPS manuseados e autenticados pelo CENSIPAM deverá revelar com mais exatidão a quilometragem de estradas, para a implementação das políticas do setor. Os trabalhos iniciarão pelo município de Porto Velho, por ser a cidade sede das instituições e, servirá como projeto piloto.

Autor: Assessoria AROM