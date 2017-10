Liderança de equipe é tema de workshop na ACIJ

Compartilhar





















A Associação Comercial e Industrial de Jaru – ACIJ Em parceria com a empresa de treinamentos Dale Carnegie, iniciou na noite da última quinta-feira (19) o um ciclo de workshops que tem como objetivo levar conhecimento para os associados e colaboradores da ACIJ.

O tema do primeiro workshop foi como líderes eficazes desenvolvem colaboradores engajados. De acordo com o diretor de promoções e propagandas da ACIJ, Jefferson Luis, a capacitação contribui na construção de equipes comprometidas com o crescimento da empresa.

A Dale Carnegie Training, empresa responsável pelo Workshop, está a mais 100 anos no mercado em que atua e presente em 96 países. É ainda única empresa no mundo que conta com o certificado de qualidade ISO 9001.

A instrução do treinamento foi realizada por Márcio Pata, que por mais de uma hora e meia levou os participantes a refletirem sobre como estão atuando diante dos seus colaboradores.

No final, depoimento de quem levou muito mais do que trouxe. A chefe de cartório, Elza Lacerda destacou que a partir do workshop descobriu que algumas coisas podem melhorar na empresa que administra há anos. “Aprendi muito, principalmente sobre ouvir quem está comigo todos os dias, pretendo me reunir mais com os colaboradores e ouvir as idéias que eles têm para melhorar o serviço que oferecemos”, frisou.

Já, Thais Fernanda que trabalha no ramo de cerimonial, disse que abriu os olhos para novos desafios, mesmo sabendo que não será fácil superar, ela que começar o quanto antes. “Entendi que não posso fazer tudo sozinha, e que resultado do trabalho em equipe é bem mais vantajoso”, completou.

No primeiro evento foram arrecadados mais de 170 litros de leite, que posteriormente serão doados para instituições que realizam ações sociais no município.

O segundo workshop do ciclo está marcado para o dia 26 de outubro ás 19h00min no auditório da ACIJ e será direcionado para o público de vendas. A inscrição também será dois litros de leite em caixinha.

Assessoria de Comunicação – Giselle Virgílio