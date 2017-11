Lindomar Garçon anuncia mais de 130 policiais militares para base do Ulisses Guimarães

Compartilhar





















Após o anúncio do Deputado Federal Lindomar Garçon do investimento na Segurança Pública com emendas na ordem de R$ 839.000,00 (Oitocentos e trinta e nove mil reais) que servirão para apoiar a segurança pública na capital, diversos pedidos de providência formulados pelo parlamentar estão sendo atendidos, à exemplo da instalação definitiva do 5° BPM na região do Ulisses Guimarães, Marcos Freire e Ronaldo Aragão. As emendas receberam os seguintes números: 24200012 no valor de R$ 614.768,00 (Seiscentos e quatorze mil setecentos e sessenta e oito reais) e 24200013 no valor de R$ 225.000,00 (Duzentos e vinte e cinco mil reais).

O Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Enedy Dias de Araújo, anunciou aos moradores e ao Deputado Federal Lindomar Garçon que, por determinação do Governador Confúcio Moura, estamos instalando definitivamente o 5° BPM onde funcionava o 6ºDP.

As autoridades asseguraram aos representantes das comunidades dos bairros Ulisses Guimarães, Presidente Claudemir Silva, Presidente do bairro Marcos Freire, Francisco Semão, Presidente do bairro Ronaldo Aragão, Sr. Fortaleza e ao Presidente do bairro Airton Senna, Sr. Flavio, bem como aos Presidentes dos bairros Mariana, São Francisco, Porto Cristo, Parque Amazônia e Canaã e dos líderes comunitários Irgo Mendonça, Cláudio do Ulisses, Sr. Roseno e Osvaldo, entre outros, que foi através da luta desses representantes que se conseguiu sucesso em trazer a polícia para esta região.

O Deputado Federal Lindomar Garçon anunciou que com a presença da Polícia Militar já estamos trabalhando para voltar com os atendimentos na área dos Correios e do Caixa Aqui, entre outros benefícios.

Assessoria de Comunicação

Dep. Lindomar Garçon (PRB-RO)