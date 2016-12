Lindomar Garçon comemora a destinação de emenda impositiva, pela bancada federal, na ordem de R$ 132 milhões para infraestrutura na Capital

Compartilhar





















Entre muitas ações positivas realizadas no ano de 2016, por parte da bancada federal do estado de Rondônia, o Deputado Federal Lindomar Garçon (PRB-RO) destacou que os recursos destinados para a saúde no estado, em especial ao Hospital do Câncer, foram os que tiveram mais relevância.

Além das emendas de bancada, houve diversos recursos destinados através de ações e emendas individuais, podemos citar como exemplo, recursos na ordem de R$ 4 milhões de reais destinados através do Deputado Garçon para Porto Velho, assim definidos: R$ 2 milhões para o Hospital do Câncer, R$ 779 mil para o Hospital Infantil Cosme e Damião, R$ 800 mil para a prefeitura, além de R$ 320 mil para a Secretaria Estadual de Saúde aplicar na aquisição de equipamentos.

O parlamentar fez questão de cumprimentar o Governador Confúcio Moura e o Prefeito da Capital, Hildon Chaves, pelo trabalho feito junto à bancada federal, reivindicando tais benefícios para Porto Velho. Os recursos foram garantidos no orçamento de 2017 através de emenda impositiva, recursos estes, necessários para fazer uma verdadeira revitalização da nossa Capital Porto Velho.

“Acredito na parceria entre o governo do estado e o município de Porto Velho para realizar uma boa aplicação dos recursos acima citados, serão realizadas obras de asfaltamento, drenagens, sarjetas e meio fio em ruas e avenidas que carecem deste tão importante benefício. A emenda impositiva para 2017 já está disponível em favor do governo do estado de Rondônia, conforme funcional programática 99.9982029.7K66 no valor de R$ 132.000.000,00 (Cento e trinta e dois milhões de reais) ”, finalizou Lindomar Garçon.

Assessoria

Gabinete Dep. Lindomar Garçon