Lindomar Garçon foi o parlamentar que mais destinou recursos para prefeitura de Porto Velho em 2017

Deputado Federal Lindomar Garçon foi o parlamentar que mais destinou dinheiro para prefeitura de Porto Velho em 2017

O deputado federal Lindomar Garçon (PRB-RO) ficou muito satisfeito com o resultado no final do ano de 2017 com o empenho dos recursos para prefeitura de Porto Velho e demais municípios do estado de Rondônia.

Conforme levantamento no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, entre todos os parlamentares federais e estaduais, Lindomar Garçon foi o que mais destinou e empenhou recursos de sua cota individual para a Capital.

A maioria dos recursos empenhados foi para estruturação e melhorias da saúde urbana e rural do munícipio. Foram mais de R$ 2,5 milhões para reforma das Unidades de Saúde de Aponiã, Morrinhos, Ronaldo Aragão, Palmares, Abunã, Ernande Coutinho, Nova Califórnia, Hamilton Raulino e Policlínica Rafael Vaz e Silva. Para equipamentos, ambulâncias, van de transporte sanitário e gabinete odontológico foram mais de R$ 1 milhão.

Além de atender a saúde da Capital, o Deputado também destinou R$ 2 milhões para pavimentação da Avenida Calama e mais de R$ 400 mil para a construção de um campo de futebol com grama sintética.

Lindomar Garçon também foi o parlamentar que mais destinou e empenhou recursos para os municípios de Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Governador Jorge Teixeira e Alto Paraíso.

“Estamos no caminho certo e verdadeiramente compromissados com as melhorias do nosso estado. Vou continuar trabalhando em 2018 para o fortalecimento das ações realizadas pelos gestores em favor dos municípios”, finalizou Lindomar Garçon.

Assessoria de Comunicação – Dep. Lindomar Garçon