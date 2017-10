Lindomar Garçon visita obras do município de Porto Velho, que estavam paralisadas

Compartilhar





















Lindomar Garçon compartilha sua alegria em ver as obras de água tratada, viadutos e Espaço Alternativo em pleno andamento no ano em que Porto Velho completa 103 anos

Lindomar Garçon (PRB-RO) trabalhou muito na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, e como presidente daquela Subcomissão, responsável por acompanhar as obras dos programas do governo federal, priorizou resolver os problemas das diversas obras, do município de Porto Velho, que estavam paralisadas.

Como podemos observar as obras dos viadutos, do Espaço Alternativo, de água tratada, da UNISP, de várias escolas, entre outras, financiadas pelo PIDISE, antes paralisadas, estão em pleno andamento.

O parlamentar priorizou também as obras do Pró-investe, responsável por realizar o asfaltamento nos bairros da Capital, via governo do estado, como pode-se verificar a pavimentação nos bairros Ronaldão Aragão e Aeroclube, estão a todo vapor.

Já a construção do estacionamento do Espaço Alternativo, que terá capacidade para mais de dois mil veículos, está embargada por falta de autorização da INFRAERO em Brasília, “mas estamos trabalhando para conseguirmos a liberação para dar continuidade às obras, que provavelmente deve ocorrer ainda esta semana. Há muitas razões para comemorar os 103 anos de Porto Velho, sei que falta muito a se fazer, mas estamos lutando em prol da nossa cidade. Parabéns Porto Velho!”, finalizou Lindomar Garçon.

Dep. Lindomar Garçon

Assessoria de Comunicação