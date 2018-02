Mais 11 idosos recebem os títulos de regularização em suas residências

Compartilhar





















A meta do Prefeito Emanuel Pinheiro é regularizar 20 mil áreas até o final de sua gestão

Durante todo o mês de janeiro, a Prefeitura de Cuiabá entregou mais 11 títulos de regularização à pessoa idosa. Os títulos foram entregues em suas residências, seguindo a determinação do prefeito Emanuel Pinheiro ‘de valorização e respeito a quem tanto contribuiu para construção da história de Cuiabá’.

“A gestão tem um compromisso de valorização da população, e priorizar os atendimentos à pessoa idosa faz parte deste compromisso. O prefeito vem trabalhando uma gestão dignificada dentro de um sistema de inclusão social, onde todos possam viver com qualidade,” disse o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Air Praeiro, representando o Emanuel durante as entregas.

A ação é destinada à pessoa idosa com mais de 70 anos e teve seu início em dezembro de 2017, com a entrega de cinco títulos. Para o senhor José Branco Filho, 91 anos, agricultor e morador região do Cinturão Verde, Zona Rural da Capital, a iniciativa é muito bem-vinda, pois auxilia, mesmo que pareça algo pequeno, na complementação da realização de um sonho.

“Receber a documentação da minha casa, saber que agora não corro risco de perdê-la, posso realizar melhorias, buscar recursos para isso, representa qualidade de vida, e ainda agregar isso ao recebimento na minha casa, traz comodidade para mim, que já estou com algumas dificuldades de locomoção,” externou o agricultor.

Quem também ficou muito feliz com o recebimento foi a esposa do senhor José, a dona Elza Oliveira Branco, de 87 anos. Com uma energia contagiante, Elza contou que está casada há 66 anos e criou seus três filhos com muita luta. Diante deste contexto, o casal veio buscando melhorias de vida, mas sempre encontravam dificuldades pela falta do documento.

“Sentíamo-nos excluídos com isso. Parecia que éramos menos dignos. Receber este documento traz à nossa família a sensação de reconhecimento. Estamos muito felizes e gratos pela vinda de todos aqui em nossa casa,” expôs Elza.

Além do senhor José, mais 10 idosos foram contemplados com o recebimento dos títulos em suas residências. Onildo de Souza (70 anos), Rosaldo Ferreira Penha (94 anos), Aida da Conceição (70 anos), Jesiel Duarte Pereira (71), Sebastião Antônio da Costa (72 anos), Pedro Lige Xavier (70 anos), Angelina da Silva (80), Ademário Pereira Campo(73 anos), Maria Figueiredo Passos (85 anos), Avelina Brasilina de Arruda(71 anos).

Está prevista a entrega de mais de 240 títulos pelas residências dos idosos. Ainda dentro do processo de regularização, a gestão atual já entregou em 2017, 2.500 documentos. Para os próximos meses, mais 1.200 títulos serão entregues. A meta é regularizar 20 mil áreas até o fim da gestão.

