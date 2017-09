Mais cinco médicos chegam a Jaru para atender população

Compartilhar





















Na manhã desta sexta-feira (1º), o prefeito de Jaru, João Gonçalves Júnior, recebeu mais cinco médicos cubanos, que chegaram ao município para atender a população. Eles fazem parte do Programa “Mais Médicos”.

Na oportunidade, os médicos também foram recepcionados pelo vice-prefeito, Jeverson Lima, deputado federal Lúcio Mosquini; pela secretária municipal de saúde, Tatiane de Almeida Domingues, vereador Carlinhos da Denísia, e pela secretária regional de governo, Nádia Eulália.

A vinda dos médicos é o resultado de uma audiência que aconteceu no mês de março, em Brasília, entre o prefeito, o deputado e o secretário do SUS, Dr. Rogério Luiz Zeraik Abdalla. “O deputado Lúcio é um grande parceiro do município, e foi decisivo para que conseguíssemos esse benefício”, reconheceu o prefeito.

Ainda de acordo com o prefeito, a adesão desses profissionais, garantirá mais oferta de saúde na atenção básica. “Vamos aumentar em 150 atendimentos por dia”, afirmou.

Vale enaltecer que, a medicina cubana é uma das melhores do mundo. “Os médicos cubanos são profissionais excelentes, que muito contribuem para o município de Jaru”, reiterou a secretária Tatiane.

Hoje o município de Jaru conta com 39 médicos. Sendo 25 no hospital, 14 nas unidades básicas de saúde, além de especialistas na área de: psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, pediatria, cirurgião e gastro.

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru