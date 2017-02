Mais de 2 mil profissionais da educação participam da abertura do ano letivo 2017

Compartilhar





















Os profissionais da rede municipal de educação participaram, nesta sexta-feira (03), da cerimônia da abertura do ano letivo de 2017, realizada no Hotel fazenda Mato Grosso. Dividida em dois períodos, a “Aula Inaugural” contou com a participação de mais de 2 mil servidores, entre gestores escolares, professores e Técnicas em Desenvolvimento Infantil (TDI), que trabalham nas creches, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e Centros Emergenciais de Educação Infantil (CEEI).

Estiveram presentes no evento, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, a secretaria de Educação, Mabel Strobel, a secretária-adjunta Edilene Machado, e os veadores Dilemário Alencar, Lilo Pinheiro e Advair Cabral.

Ao longo de todo o dia, os servidores tiveram a oportunidade de confraternizar com os colegas de profissão, trocar conhecimentos e assistir as apresentações do coral “Educanto”, composto por servidoras, e de mais duas palestras. Uma com o mais jovem escritor brasileiro sobre finanças pessoais, Érico Metzner, de 13 anos, que explanou o tema “Como realizar o seu sonho”. E outra com o Prof. Dr. Celso dos Santos Vasconcelos, considerado um dos grandes ícones da educação brasileira.

Em seu discurso, o prefeito fez questão de destacar o quanto tem se sentido honrado e orgulhoso por receber a oportunidade de ser o gestor da Cuiabá dos 300 anos. Segundo ele, desde que assumiu tem pensado em como tornar a cidade mais humanizada e viu a educação uma das bases principais para ter sucesso nesse projeto. Nesse sentido, reafirmou sua confiança na secretária Mabel Strobel que, segundo ele, entendeu desde o princípio o tamanho do compromisso feito com a população.

“Desde o início o meu desejo sempre foi colocar uma mulher a frente da Educação. Por isso, quero dizer a professoral Mabel que é uma satisfação tê-la nessa função. É uma grande educadora, sensível e capaz de pensar na melhoria da prestação do serviço público”, afirmou.

A secretária de Educação, Mabel Strobel, agradeceu o prefeito pela confiança depositada ao escolhê-la para comandar a educação na Cuiabá 300. Conforme ela, a oportunidade será aproveitada para escrever uma nova história no ensino municipal.

“É uma imensa satisfação participar dessa oportunidade que o prefeito me ofereceu. Estamos aqui para de maneira coletiva construir uma nova educação, analisando aquilo que já foi feito e trabalhando para oferecer a melhoria que todos merecem”, comentou Mabel.

A secretária-adjunta Edilene Machado lembrou que a abertura do ano letivo marca também o início de uma nova gestão. “Todos estamos no início de um novo ciclo. Que façamos uma gestão voltada para humanização tanto para os professores, quanto para nosso publico alvo, que são nossos alunos”, disse a adjunta.

Durante a cerimônia, Emanuel também garantiu que o Palácio Alencastro estará sempre aberto para recebê-los e juntos debateram formas de se avançar na construção de políticas públicas voltadas para a área. “Meu gabinete, situado no 7º andar do Palácio Alencastro estará sempre aberto a todos. O servidor é meu grande parceiro nesse sonho de fazer de Cuiabá a melhor Capital do Brasil. Contem sempre com meu apoio e sensibilidade, pois jamais serei capaz de virar as costas para quem me colocou aqui”, pontuou.

Fonte: cuiaba.mt.gov.br