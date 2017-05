Mais de R$ 14 milhões são investidos em 13,1 quilômetros de asfalto urbano em Rolim de Moura e Castanheiras

Compartilhar





















Com um investimento em torno de R$ 14 milhões, o Governo de Rondônia está pavimentando 13 quilômetros de ruas dos municípios de Rolim de Moura e Castanheiras. A execução da obra está sob a responsabilidade de empresa contratada e sua fiscalização a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem, Transportes e Serviços Públicos (DER).

De acordo com Alcione Machado, representante da empresa contratada, atualmente mais de 40 funcionários estão trabalhando na terraplanagem e drenagem em Rolim de Moura. “São mais de seis mil metros de tubulação que estão sendo instalados para drenar córregos na cidade, que receberá 12 quilômetros de pavimentação. No auge dos trabalhos, teremos mais de 70 funcionários executando o serviço”, explicou.

Outros 1.100 metros de asfalto estão destinados para o município de Castanheiras, na região da Zona da Mata. O DER ainda possui em Rolim de Moura, além de uma Residência Regional, uma usina de asfalto usinado a quente, que fornece material para operações tapa-buraco e racapeamento nos mais de 300 quilômetros de rodovias sob responsabilidade do governo estadual, e auxílio na manutenção de vias urbanas.

“Estamos trabalhando com um planejamento anual de execução dos trabalhos, acompanhando praticamente em tempo real as ações do DER em cada uma de suas regionais. Nesta época de crise como estamos vivendo, o governo estadual vem buscando cada vez mais eficiência nos gastos e investimentos”, disse Ezequiel.

Ainda segundo ele, o DER tem conseguido cumprir com o cronograma de manutenção nas estradas e manter os investimentos, como é o caso do anel viário em Ji-Paraná e o Espaço Alternativo na capital.

Fonte

Texto: Luiz Augusto Rocha

Fotos: Emanuel Alencar

Secom – Governo de Rondônia