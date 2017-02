Mais organizado, hospital de Jaru registra 21 mil atendimentos no mês de janeiro

Compartilhar





















Novas adequações nas dependências do Hospital Municipal (HM) de Jaru, com organização e mudanças na forma de atender, estão garantindo resultados positivos. Uma série de mudanças, que entre outras melhorias, está promovendo atendimento de qualidade aos cidadãos.

De acordo com a moradora, Cleuza Luiz Ozório, o atendimento melhorou muito. “Cheguei e fui rapidamente atendida pela médica. Em outra época, uma vez eu fiquei o dia todo aqui esperando, e acabei indo embora sem passar pelo médico”, lembrou.

Somente no mês de janeiro desse ano, a unidade registrou mais de 21 mil atendimentos. Foram 6.155 consultas: Sendo 3526 com clínicos, 150 com obstetra, 44 com cirurgião, 31 com assistente social e 2404 com enfermeiros.

Também foram realizados 205 internamentos e 433 observações. Ainda aconteceram 29 cesarianas e 17 partos normais, além de 114 emergências atendidas.

Outro número expressivo da unidade foi em relação aos exames realizados, que passou dos 14 mil: Com 11.952 laboratoriais, 61 eletrocardiogramas e 2026 exames de Raio X.

Para o prefeito, João Gonçalves Júnior, o bom resultado é o reflexo da política implantada nessa nova gestão e o empenho de todos os servidores. “Podem ter certeza que vamos melhorar cada vez mais. A população merece um atendimento de excelência, e este é o nosso objetivo”, disse o prefeito.

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru