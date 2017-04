Mais um ponto crítico é recuperado pela prefeitura de Jaru

Compartilhar





















A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Jaru realizou nesta quinta-feira (13), a recuperação de mais um ponto crítico, na região urbana do município. Desta vez, o serviço aconteceu na rua Padre Chiquinho, na esquina com rua Amazonas, no setor quatro.

O prefeito João Gonçalves Júnior e o secretário de Infraestrutura Jeverson Lima, acompanhados dos vereadores Ilson Felix, Orlando e Paulão do Esporte, estiveram no local e vistoriaram o andamento dos trabalhos.

De acordo com o secretário, o local tinha um problema crônico de muitos anos. “Colocamos cascalho e rejeito de asfalto para deixar o serviço ainda melhor”, explicou.

O prefeito lembrou que esse é um serviço paliativo, para garantir a trafegabilidade dos veículos que passam no local diariamente. “Em breve faremos um trabalho muito melhor e definitivo”, disse o prefeito.

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru