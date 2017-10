Marcos Rogério acompanha entrega de moradias no Residencial Capelasso, em Ji-Paraná

Compartilhar























Com a presença do ministro das Cidades, Bruno Araújo, e demais autoridades, incluindo o governador Confúcio Moura e parlamentares, o deputado federal Marcos Rogério participou de evento, em Ji-Paraná, nessa quinta-feira (05/10), para entrega de moradias do Residencial Capelasso, situado na Linha 94.

A obra faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, e vai beneficiar cerca de três mil pessoas. Foram entregues 800 residências, 24 delas adaptadas para pessoas com deficiência. O residencial também conta com área de lazer, parques infantis, quadras esportivas e churrasqueiras. Também foi construída uma escola com seis salas de aula e uma creche.

“Fico feliz de acompanhar o desenvolvimento e o progresso da minha cidade. Essas ações trazem mais dignidade para as famílias e promovem o crescimento de Ji-Paraná”, apontou o deputado Marcos Rogério.

O parlamentar também elogiou a parceria entre o governo federal e estadual, com o apoio do legislativo. “Essas parcerias estão promovendo o avanço da nossa cidade. Estou buscando recursos na área de infraestrutura para obras de saneamento e pavimentação, além de investimentos em saúde e educação. Com o apoio do governo federal e estadual, tenho certeza que vamos conquistar melhorias para o nosso povo”, disse.

O valor investido na construção de cada casa é avaliado é de cerca de R$ 65 mil. Cada casa possui 49,94 metros quadrados de área construída, com dois quartos, um banheiro, sala de estar e cozinha.

Ludmila Lucas T. Noronha

Assessoria de imprensa do dep. Marcos Rogério (DEM-RO)