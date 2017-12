Marcos Rogério celebra liberação de recursos para universidades e institutos federais em Rondônia

Compartilhar





















O Ministério da Educação liberou novos recursos para atender universidades e institutos federais em todo o país. Em Rondônia, o montante liberado foi de cerca de R$ 12 milhões e devem atender a Funir e o IF-Rondônia.

Para o deputado federal Marcos Rogério, a liberação dessa verba demonstra empenho do MEC no desenvolvimento da educação. “O ministro Mendonça Filho (DEM) é um grande parceiro e tem demonstrado compromisso com a melhora no sistema educacional do país. Esses recursos são garantidores da ampliação da qualidade de ensino no nosso estado”, destacou.

Apenas para o estado de Rondônia, foram liberados R$ 78 milhões, neste ano de 2017, divididos entre a Unir, que recebeu cerca de R$ 43 milhões, e o IF Rondônia, que recebeu R$ 35 milhões.

Do montante liberado essa semana, cerca de R$ 2,5 milhões serão para atender a Funir, e outros R$ 2,7 milhões para o IF-Rondônia. Também foram liberados mais R$ 3,7 milhões para a Unir.

Em março de 2016, o MEC teve corte de R$ 6,4 bilhões no orçamento do ano. Quando assumiu, em maio do ano passado, a atual gestão do MEC recuperou R$ 4,7 bilhões do que havia sido cortado. Com essa recomposição, foi possível dar continuidade aos programas, preservar recursos para custeio e possibilitar a retomada de obras nas instituições federais.

“A parceria com o MEC tem sido proveitosa e vamos manter a destinação de recursos para o nosso estado”, assegurou Marcos Rogério.

Ludmila Lucas T. Noronha

Assessoria de imprensa