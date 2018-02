Marcos Rogério empenha quase R$ 10 milhões para educação

Compartilhar





















Os municípios de Rondônia devem receber em breve novo aporte de recursos. Foram empenhados R$ 9, 7 milhões, em recursos viabilizados pelo deputado federal Marcos Rogério (DEM-RO), por meio de convênio com o FNDE.

A verba será destinada para a construção de dois modelos de escolas: com 12 salas de aula e também com seis salas de aula. Serão atendidos os municípios de Alta Floresta, Itapoã do Oeste, Nova Brasilândia, Nova União, Parecis, São Francisco do Guaporé, Theobroma e Vilhena, além da Secretaria de Educação do Estado para realizar cursos de capacitação.

A verba também será utilizada para a compra de ônibus escolar, para realizar o transporte de crianças para as instituições de ensino.

“A confirmação do empenho é fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido no decorrer do meu mandato. Agora vou trabalhar em conjunto com os Municípios para liberar o pagamento o quanto antes para que possamos avançar com as obras e adquirir os veículos para o transporte”, sinalizou Marcos Rogério.

Assessoria de Comunicação – Deputado Marcos Rogério