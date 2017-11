Marcos Rogério recebe medalha de honra ao mérito em reconhecimento à atuação parlamentar

Compartilhar





















Nessa terça-feira (28/11), a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) promoveu uma solenidade para entrega de medalhas de honra ao mérito às autoridades que se destacaram no decorrer do ano, em especial na defesa do Ministério Público.

Entre os agraciados, o deputado federal Marcos Rogério (DEM-RO), em reconhecimento à atuação parlamentar, e o promotor de Justiça de Rondônia Marcelo Lima de Oliveira, além dos ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao todo, dez personalidades foram agraciadas com a premiação. O deputado Marcos Rogério foi homenageado pelos relevantes serviços em defesa do Ministério Público, sobretudo na atuação legislativa.

“Fico honrado e agradecido por esse importante prêmio. É um indicativo de que o trabalho que estamos desenvolvendo na Câmara dos Deputados está de acordo com o interesse público. E, claro, é um estimulo a mais para que continuemos atuando em defesa do nosso país”, ressaltou Marcos Rogério.

Em discurso, a presidente da CONAMP Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti saudou os homenageados, lembrando que, agora, eles passam a ser considerados membros honorários da entidade e integram o quadro especial de associados.

Estiveram presentes na solenidade a procuradora-geral Raquel Dodge, o senador Acir Gurgacz e as juízas Ana Valéria e Sandra Silvestre

