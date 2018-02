Mariana apoia novo ministro do TSE em aplicação “irredutível” da Lei da Ficha Limpa

Compartilhar





















Legislação que impede políticos condenados de concorrer a cargos públicos foi tema de discurso de posse

A deputada federal Mariana Carvalho participou, na noite desta terça-feira (06), da posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luiz Fux. Na mesma cerimônia, a ministra Rosa Weber tomou posse como vice-presidente da Corte. O ministro Gilmar Mendes transmitiu o cargo ao seu sucessor.

A deputada federal Mariana Carvalho prestigiou o evento acompanhada de outros parlamentares membros da Mesa-Diretora da Câmara dos Deputados. “Desejo muita sorte ao ministro Fux na condução da Corte. O brilhantismo do novo presidente do TSE será essencial para que a instituição continue funcionando com transparência”, ressaltou Mariana.

No discurso de posse, Fux afirmou que a Justiça Eleitoral será “irredutível” na aplicação da Lei da Ficha Limpa no pleito de 2018. A medida, ressalta a deputada, é importante para manter a confiança dos brasileiros nas instituições. “Fux assume o TSE em um momento delicado. Estamos em ano eleitoral e a expectativa dos cidadãos é que a Lei da Ficha Limpa seja aplicada com rigidez no próximo pleito. Temos confiança na competência do ministro que sempre prezou pelo prestígio da democracia e soberania”, disse.

O ministro Gilmar Mendes tomou posse como presidente do TSE em 12 de maio de 2016. No dia 07 de dezembro, o plenário do TSE elegeu, em sessão administrativa, o ministro Luiz Fux para presidir a instituição até agosto de 2019. Na mesma ocasião a ministra Rosa Weber foi eleita para o cargo de vice-presidente.

Assessoria de Comunicação – Objetiva