Mariana Carvalho anuncia recursos para Porto Velho

Compartilhar





















A deputada Mariana Carvalho (PSDB – RO) participou na tarde desta segunda – feira, 7, da 48ª Sessão Legislativa, da 12ª Legislatura da Câmara Municipal de Porto Velho.

Em seguida, a parlamentar se reuniu com o prefeito Hildon Chaves (PSDB) no Palácio Tancredo Neves, sede do governo municipal.

Na solenidade que marcou a abertura dos trabalhos do Legislativo Municipal e no encontro com o chefe do Executivo, a congressista fez questão e anunciar que ajudará a buscar benefícios para a capital de Rondônia.

Irmã do atual presidente da Casa de Leis, o vereador Maurício Carvalho, a tucana declarou que tinha motivos especiais para ajudar o município, onde começou a sua trajetória na vida pública.

“Tenho muito carinho por essa Casa, pois aqui iniciei minha história política, com muito orgulho, mesmo tão jovem ainda, assim como o nosso presidente, meu irmão de quem estou tão orgulhosa”.

Mariana declarou que está à disposição para trabalhar em parceria com o prefeito e todos os integrantes da Câmara Municipal. “Não medirei esforços para contribuir da melhor forma que puder, não só com o presidente da Casa, mas com Dr. Hildon e os vereadores que hoje integram esse time que com certeza estará unido e comprometido com uma cidade melhor para a nossa população”.

Durante a reunião com o prefeito Hildon Chaves, a congressista que na semana passada foi eleita para o cargo de 2ª secretária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, tratou sobre recursos de suas emendas que serão destinados para vários setores de Porto Velho.“Estou muito feliz em ter um prefeito aliado que vai tirar nossas emendas do papel”, concluiu ela.



Assessoria de comunicação

João Albuquerque