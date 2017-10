Mariana Carvalho busca recursos  do Ministério das Cidades para Vilhena

Compartilhar





















A deputada federal Mariana Carvalho (PSDB – RO) participou de reunião na Câmara dos Deputados com o assessor especial do ministro das Cidades, Vitor de Almeida Diniz, a prefeita de Vilhena, Rosani Donadon, o vereador e Presidente da Câmara Municipal de Vilhena, Adilson de Oliveira, e a vereadora Vera Lúcia Borba Jesuíno.

Na oportunidade, a parlamentar tratou da liberação de recursos para garantir melhorias no município do Cone Sul. “Foi uma reunião muito positiva e tenho certeza que vamos conseguir mais investimentos para Rondônia”, destacou a congressista, que é a segunda secretária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.

Mariana Carvalho voltou a elogiar o trabalho do ministro das Cidades Bruno Araújo, que recentemente visitou Ji – Paraná para entregar 800 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida. “Continuamos a nossa luta para que outros municípios rondonienses sejam contemplados pelas ações do Ministério das Cidades”, declarou a tucana.

Assessoria de Comunicação – João Albuquerque