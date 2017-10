Mariana Carvalho busca recursos para Rondônia no Ministério do Esporte

Compartilhar





















A deputada federal Mariana Carvalho (PSDB – RO) manteve audiência com o ministro do Esporte Leonardo Picciani.

Na oportunidade, a parlamentar solicitou recursos para Porto Velho e outros municípios de Rondônia.

“Solicitei o andamento das propostas que vão beneficiar o nosso Estado”, informou a congressista que é a segunda secretária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.

Ela estava acompanhada pelo prefeito de Cerejeiras Airton Gomes (PP), que vem investindo em várias atividades esportivas.

Recentemente, o Estádio Municipal Rosalino Baldin, em Cerejeiras, foi palco para a Copa Mariana Carvalho. Durante o evento, “olheiros” do Atlético Paranaense fizeram uma seletiva de craques.

A dupla de caça talentos do clube de Curitiba, composta pelo diretor do Projeto Escola Furacão, Rafael Stival, e do coordenador de avaliação de novos atletas, Ricardo Varga, visitou Rondônia para investir na carreira de quem tem o dom para brilhar nos gramados.

Na visão de Mariana Carvalho, investir em esporte é ensinar para as futuras gerações, a vencer limites, a ter respeito e disciplina, além de hábitos saudáveis.

“Fico muito feliz e acompanhar o incentivo dos esportes porque o jovem ganham muitos benefícios ao praticar uma modalidade esportiva”, destacou a tucana que foi atleta na adolescência.

