Mariana Carvalho buscou parcerias para réveillon com Naiara Azevedo

Compartilhar





















A deputada federal Mariana Carvalho (PSDB – RO) teve um papel fundamental para Porto Velho contar com uma grande festa de réveillon, tendo como atração a cantora Naiara Azevedo.

Graças à articulação da parlamentar, o Ministério do Turismo vai custear R$ 198.000, 00 do cachê da artista, ficando apenas R$ 2.000,00 de contrapartida para a Prefeitura Municipal de Porto Velho.

Mariana buscou ainda o apoio do Governo do Estado que ficará responsável pela estrutura do evento tais como: palco, som, iluminação, camarote, grades, gerador e camarim.

O show da virada será realizado na confluência das avenidas Farquar com Sete de Setembro , no dia 31 de dezembro com início às 19 hs e término às quatro horas da manhã do dia primeiro de janeiro. Haverá ainda apresentação de bandas locais de diversos ritmos e queima de fogos.

Durante o lançamento do réveillon na manhã desta terça – feira, 12, no Palácio Tancredo Neves, sede do Governo Municipal, o prefeito Hildon Chaves (PSDB) e demais parceiros na promoção, destacaram o empenho da deputada Mariana Carvalho.

“Foi uma surpresa esse show de réveillon com a cantora Naiara Azevedo. A deputada Mariana Carvalho está trazendo um grande presente para a população de Porto Velho”, declarou o chefe do Executivo, ressaltando que ficou feliz em ter um grande espetáculo como esse no último dia do seu primeiro ano de administração.

Mariana Carvalho fez questão de destacar que o réveillon com a cantora Naiara Azevedo só será possível graças à parceria do Ministério do Turismo, da Prefeitura Municipal de Porto Velho e do Governo do Estado, além do apoio de algumas empresas.

“Meus sinceros agradecimentos ao prefeito Hildon Chaves e ao governador Confúcio Moura que se dedicaram a essa festa que vai fomentar o turismo e a cultura”, reconheceu a segunda secretária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.

Ela elogiou também o empenho dos servidores das secretarias municipais e estaduais, envolvidas no evento, bem como as marcas Refrigerante Tupy, Faculdades Fimca, Sic TV e Rádio Parecis.

Assessoria de Comunicação

João Albuquerque