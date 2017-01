Mariana Carvalho conhece reivindicações de Escola de Educação Especial

Compartilhar





















A deputada Mariana Carvalho (PSDB – RO) visitou na manhã desta quinta – feira, 5, em Porto Velho, a Escola Estadual de Educação Especial Abnael Machado de Lima – CENE.

Na oportunidade, a parlamentar se reuniu com uma equipe de educadoras que atuam no estabelecimento de ensino para conhecer detalhadamente as atividades desenvolvidas pela instituição.

São atendidos alunos com deficiência intelectual, autismo, deficientes visuais, e deficiências múltiplas. Atualmente, estão matriculados 110 estudantes, número que pode variar neste ano, já que está no período de rematrícula.

O atendimento é destinado a pessoas a partir de 14 anos para escolarização em séries iniciais nos turnos manhã e tarde com quatro horas de aula por dia. São realizadas ainda, oficinas pedagógicas (xadrex, massagem, leitura, horta e mídias integradas), além de atendimento educacional especializado.

Durante a reunião, educadoras que atuam no colégio apresentaram várias reivindicações à deputada Mariana Carvalho, como por exemplo, a retomada do projeto de construção da sede própria da escola num terreno já concedido no bairro Jardim das Mangueiras e a construção do Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência.

Segundo a congressista, a reunião foi produtiva porque ela se inteirou sobre os anseios da comunidade escolar.“Agora, vamos tomar as medidas necessárias para atender as reivindicações, visando a melhoraria cada vez mais do atendimento dessa escola” , anunciou Mariana. ” O Cene tem um excelente serviço prestado no setor educacional”, destacou a tucana.

João Albuquerque

Assessoria