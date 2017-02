Mariana Carvalho cumpre agenda em ministérios

Compartilhar





















A deputada Mariana Carvalho (PSDB – RO) cumpriu agenda em ministérios nesta semana com objetivo de acompanhar investimentos para o Estado de Rondônia.

Ela esteve presente na reunião da bancada de Rondônia com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, juntamente com o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marlon Carvalho Cambraia, e o Coordenador Geral de Gestão de Convênios e Contrato, Felipe Mikael Vasques.

Na oportunidade, os parlamentares da bancada rondoniense trataram da destinação das emendas de Bancada para apoio a projetos de desenvolvimento sustentável, com obras e aquisição de equipamentos.

Mariana manteve ainda audiência com os ministros Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e o Ministro-Chefe da Secretaria de Governo, Antônio Imbassahy para ouvir dos integrantes do governo federal como os mesmos podem ajudar nas demandas do Estado de Rondônia.

Na avaliação da congressista, esse trabalho em conjunto representa um importante passo para a concretização de importantes benefícios para a população rondoniense.

“ Estou muito feliz em começar o ano já com reuniões tão positivas”, avaliou a tucana que ainda apresentou no Ministério das Cidades, um projeto de captação de recursos para obras de melhorias para o Município de Cerejeiras. cujo prefeito Ayrton Gomes esteve presente na ocasião.

Assessoria de Comunicação

João Albuquerque