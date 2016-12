Mariana Carvalho destaca importância da Secretaria da Juventude da Câmara

Compartilhar





















A deputada Mariana Carvalho (PSDB – RO) destacou a importância da Secretaria da Juventude da Câmara dos Deputados, cuja criação foi aprovada na semana passada pelo plenário.

O texto aprovado é o substitutivo do 1º vice-presidente da Casa, deputado Waldir Maranhão (PP-MA), ao Projeto de Resolução da Câmara 21/15, do deputado JHC (PSB-AL).

Na avaliação da parlamentar, os jovens terão mais espaço no Legislativo com esse novo colegiado. “A secretaria será um espaço de novas ideias, onde vamos centralizar as ações voltadas para os jovens no parlamento”, frisou a tucana ressaltando que a bancada jovem na Câmara se empenhou ao máximo para concretizar essa conquista.

Caberá à Secretaria da Juventude, entre outras atribuições: fiscalizar e acompanhar programas do governo federal voltados à juventude;cooperar com organismos nacionais e internacionais; promover pesquisas e estudos; atender autoridades e encaminhar as demandas dos jovens aos órgãos competentes.

Pelo texto, a Secretaria da Juventude será composta por um secretário escolhido pela Mesa Diretora da Câmara e três secretários-adjuntos, indicados pelo secretário. O mandato será de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo no período subsequente. Os secretários-adjuntos deverão pertencer a partidos distintos.

O secretário da Juventude poderá ainda usar a palavra semanalmente, por cinco minutos, durante as comunicações de lideranças nas sessões do Plenário. Também poderá participar da reunião de líderes, com direito a voz e voto.

A resolução foi promulgada também na sessão da quinta-feira, 15, quando foi aprovado a criação da nova secretaria. Conforme o texto, a primeira designação do secretário e dos secretários-adjuntos será realizada pelo presidente da Câmara no prazo de cinco dias, a partir da publicação da resolução. Eles cumprirão mandato suplementar até a designação da nova composição pela Mesa Diretora, em fevereiro do próximo ano.

Assessoria

Joao Albuquerque