Mariana Carvalho destina R$ 250 mil para Vale do Paraíso

Recursos serão usados para compra de materiais de iluminação de avenida

A cidade de Vale do Paraíso vai receber iluminação com tecnologia de ponta. A melhoria vai ocorrer após a emenda parlamentar já empenhada da deputada federal Mariana Carvalho (PSDB-RO), no valor de R$ 250 mil. A instalação será no Canteiro Central da Avenida Paraná, entre as ruas A setor 5 e 15 de novembro.

“A iluminação da área vai tornar uma das principais avenidas da cidade mais segura e agradável para a população. Era uma demanda antiga dos moradores, os prefeitos e vereadores da cidade já me alertavam dessa questão, e agora eu fico muito feliz em poder levar esse investimento para a região”, comemorou Mariana Carvalho.

Todos os postes de iluminação contam com lâmpadas de LED, que são mais econômicas e duram mais que os modelos incandescentes. A tecnologia vai economizar aos cofres públicos. De acordo com o Inmetro, a economia de uma lâmpada de LED é de R$ 3.151 em cinco anos, em comparação com o exemplar mais antigo.

Assessoria de Comunicação – Objetiva