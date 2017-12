Mariana Carvalho destina recursos para construção de Mini Complexo Esportivo em Porto Velho

Compartilhar





















O investimento na obra contemplará grama sintética, arquibancada, pista de caminhada, playground de convivência e quadra de areia

A deputada federal Mariana Carvalho (PSDB) incluiu no Orçamento Geral da União 2017, emenda no valor de R$ 1 milhão, para a construção do tão sonhado Mini Complexo Esportivo no Bairro Mariana, em Porto Velho, capital de Rondônia. Para a deputada, o incentivo ao esporte é uma das mais importantes ferramentas de inclusão social e democratização de oportunidades entre adolescentes e crianças carentes. “A prática esportiva educa e socializa os jovens em situação de vulnerabilidade. Integrar educação e esporte é garantir que nossa juventude tenha um futuro mais promissor”, ponderou Mariana.

O investimento na obra contemplará grama sintética, arquibancada, pista de caminhada, playground de convivência e quadra de areia. Para a deputada federal, incluir atividades e programas de valorização ao esporte nos grandes centros dificulta a marginalização dos jovens e contribui para a formação social desses cidadãos. Ao praticar atividades esportivas, diz Mariana, os jovens criam senso de responsabilidade, equipe e disciplina. “Além da tarefa social desempenhada pelo investimento em esporte, a prática de atividades também assegura uma vida mais saudável aos adeptos”, garante.

De acordo com a deputada, que também é médica, os exercícios auxiliam no crescimento do adolescente e no controle da obesidade, além de fortalecer o sistema imunológico e afastar diversos tipos de doenças. Outro importante ponto destacado pela deputada são os benefícios psicológicos associados às práticas esportivas, impedindo o desenvolvimento dos sintomas de ansiedade e depressão.

Programa Calha Norte

A emenda da deputada foi incluída no Orçamento Geral da União através do Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa. O programa tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável dos municípios e a integração da população à cidadania, com foco na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

