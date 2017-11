Mariana Carvalho destina recursos para cultura, esporte e lazer

Compartilhar





















A deputada federal Mariana Carvalho (PSDB – RO) se reuniu com o diretor do Departamento de Estradas e Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), Ezequiel Neiva, e com o titular da Superintendência de Juventude, Esporte, Cultura e Lazer – Sejucel, Rodnei Paes.

Ela estava acompanhada pelo deputado estadual Dr. Neidson (PMN) e manteve essa audiência com os representantes da administração estadual para tratar de recursos de suas emendas parlamentares que serão aplicados em ações das duas pastas.

Durante a reunião, a tucana tratou da tramitação dos recursos para construção de arquibancadas no bumbódromo de Guajará-Mirim, o fomento ao arraial Flor do Maracujá em Porto Velho e a realização da Copa Rondônia de Futebol Sub 20.

“Nossa proposta é garantir investimentos para vários setores dos municípios rondonienses”, frisou a parlamentar que é segunda secretária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. “ Quero contribuir cada vez mais para o desenvolvimento de Rondônia e a melhoria da qualidade de vida da nossa população”, concluiu.

Assessoria de Comunicação

João Albuquerque