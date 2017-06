Mariana Carvalho destina recursos para Santa Marcelina e visita hospital

Compartilhar





















Depois de destinar recursos de emendas parlamentares na ordem de trezentos mil reais para a Casa de Saúde Santa Marcelina de Porto Velho, a deputada federal Mariana Carvalho (PSDB – RO) visitou o hospital para conhecer as melhorias que estão sendo feitas na unidade hospitalar.

A tucana, segunda secretária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, foi recebida pela diretora do Hospital, Irmã Lina, que agradeceu os investimentos destinados para a reforma da Unidade de Atenção Especializada.

Mariana informou que além dessa emenda, junto ao Ministério da Saúde, vai continuar lutando por mais apoio à Casa de Saúde Santa Marcelina que se destaca pelo atendimento de excelência oferecido à comunidade.

“É com uma grande satisfação que acompanhamos as obras na reforma do Hospital Santa Marcelina porque conhecemos o trabalho realizado há mais de seis décadas”, destacou a congressista que também é médica.

A Casa de Saúde atende sem fins lucrativos 25 especialidades médicas, sendo referência estadual no tratamento de hanseníase, na confecção de órteses e próteses saúde auditiva e visual. São atendidos pacientes de Rondônia, sul do Amazonas e parte do Acre.

Assessoria de Comunicação

João Albuquerque