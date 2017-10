Mariana Carvalho é a oportunidade de atletas de Rondônia a ir para o Atlético Paranaense

Compartilhar





















Durante a Copa Mariana Carvalho, realizada neste fim de semana no Estádio Municipal Rosalino Baldin, em Cerejeiras, “olheiros” do Atlético Paranaense fizeram uma seletiva de craques.

A dupla de caça talentos do clube de Curitiba, composta pelo diretor do Projeto Escola Furacão, Rafael Stival, e do coordenador de avaliação de novos atletas, Ricardo Varga, visitou Cerejeiras para participar do evento esportivo. Na oportunidade, fizeram uma seletiva de futuros jogadores profissionais.

Entusiasta dos esportes já que foi atleta na adolescência, a deputada federal Mariana Carvalho (PSDB – RO) comemorou a chance dos jogadores de Rondônia ter perspectivas de um futuro promissor nos gramados.

“Fico muito feliz pelo Atlético Paranaense acreditar nos sonhos dessa garotada de Cerejeiras”, declarou a parlamentar, que é a segunda secretária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.

Ela destacou a importância das atividades esportivas na vida do cidadão. “Nós acreditamos no esporte como importante ferramenta de inclusão social”, declarou a tucana que agradeceu aos organizadores da Copa que recebeu o seu nome.

Este slideshow necessita de JavaScript.

“Meu reconhecimento e gratidão ao amigo Nenzinho, responsável pela escolinha de futebol “Furacão Atlético Paranaense de Cerejeiras” que organizou a competição e todos os envolvidos nesse projeto”.

Mariana Carvalho estava acompanhada pelo presidente da Câmara Municipal de Porto Velho, Maurício Carvalho, que foram recepcionados em Cerejeiras pelo prefeito, Airton Gomes (PP).

Assessoria de Comunicação – João Albuquerque