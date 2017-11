Mariana Carvalho mobiliza tucanos para convenção do PSDB

Compartilhar





















Uma das principais lideranças do PSDB no Brasil, a deputada federal Mariana Carvalho está mobilizando seus correligionários para a Convenção Estadual da legenda.

O evento acontece neste sábado, 11, das 8h30 às 12h, na sede do partido na rua Nicaragua no bairro Nova Porto Velho , na capital.

De acordo com a parlamentar, será um encontro dos convencionais, que estão sempre buscando o fortalecimento da sigla.

“Estamos convidando os nossos partidários para participar desse importante momento para o nosso partido”, frisou a congressista.

Filiada ao PSDB desde os dezesseis anos, Mariana Carvalho construiu ao longo dos 14 anos de militância uma sólida carreira na agremiação, na qual conquistou importante espaço na vida pública.

Nesta semana, ela oficializou o seu apoio à candidatura do senador Tasso Jereissati (CE) à presidência nacional da legenda por acreditar que a postura do tucano é compatível com os anseios da população.

“Tasso é um líder com capacidade de diálogo, ética, e que também deseja o desembarque do partido do atual governo”, justificou Mariana. “Estaremos unidos para escrever novos rumos para o nosso País”, concluiu a segunda secretária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.

Assessoria de Comunicação – João Albuquerque