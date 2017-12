Mariana Carvalho organiza em Brasília fórum de renovação política

Compartilhar





















A renovação na política tem sido um tema constante no exercício parlamentar da deputada Mariana Carvalho (PSDB-RO), segunda secretária da Câmara dos Deputados.

Durante sua participação no I Fórum Brasileiro de Renovação Política, no auditório Nereu Ramos, em Brasília, a tucana destacou a importância do espaço de debate com a participação dos jovens.

Ela ressaltou também o fortalecimento do programa Estágio-Visita na Câmara dos Deputados nos últimos anos e a criação da Secretaria da Juventude. “Queremos trazer temas, dar prioridades, estabelecer esse diálogo para que os temas juventude e renovação sejam cada dia mais presente na Casa”, declarou a congressista.

Segundo ela, o objetivo dos parlamentares que organizaram o evento é incluir as diferentes posturas políticas de forma democrática e propor aos participantes que se motivem e mobilizem para participar da vida política do país.

“Vivemos uma crise política ligada à ética, mas não podemos perder a nossa fé. E essa fé nos motiva e nos move a fazer essa política”, afirmou a deputada. A deputada , que aos 16 anos tirou o título de eleitor, afirma que a renovação não depende apenas da idade, mas da força de vontade e do querer ser político.

Mariana Carvalho declarou que dos 513 deputados que tomaram posse no início desta legislatura, 98 tinham menos de 40 anos. Essa força jovem ainda não conseguiu mostrar mudanças na política.

“Nunca fomos políticos até a nossa primeira eleição”, disse ela, incentivando os jovens parlamentares a participar da vida pública, em seus respectivos ambientes, lutando em defesa de suas causas. “A vitória está nas nossas atitudes”, afirmou.

Ao constatar o desinteresse dos jovens pela política partidária, a tucana propõe que os debates sobre a participação sejam levados para as escolas. “Fico feliz de ver jovens engajados, com vontade de participar e construindo a renovação na política”, comemorou Mariana.

Assessoria de Comunicação – Luiza Archanjo