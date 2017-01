Mariana Carvalho ouve sugestões da comunidade

Compartilhar





















A deputada Mariana Carvalho (PSDB – RO) está aproveitando o recesso parlamentar do Congresso Nacional para visitar comunidades de Rondônia.

O objetivo da visita da tucana é ouvir ideias da população para apresentar a prefeitos e vereadores que estão iniciando o mandato.

Ela começou o cronograma de visitação pela Capital Porto Velho que passa a ser administrada pelo prefeito Hildon Chaves do PSDB. O mesmo tem o apoio do novo presidente da Câmara Municipal Maurício Carvalho, também tucano.

“Desde quando fui vereadora sempre tive um mandato participativo, ouvindo a população tanto pessoalmente como por meio das redes sociais”, frisa a congressista, que é a figura pública da política de Rondônia com maior número de seguidores.

Nesta semana, Mariana Carvalho visitou instituições, a exemplo da Escola de Educação Especial Abnael Machado de Lima ( Cene ) e locais com grande fluxo de pessoas, entre os quais, os mercados públicos de Porto Velho.

“É fundamental conhecer os anseios do povo”, justificou. Além das visitas, a parlamentar está cumprindo agenda em emissoras de rádio e TV para prestar contas dos dois anos de atuação em Brasília.

Entre os projetos que Mariana apresentou neste ano, destacam – se o que propõe a cobrança dos custos de monitoração eletrônica dos presos que estejam aptos a mudar o regime fechado para semiaberto ou domiciliar; o que visa garantir acesso a remédios em fase experimental aos pacientes de doenças graves e raras, além da proposta que incentiva empresas a contratar jovens.

Neste ano, a legisladora travou algumas batalhas em nome da população. Integrou a Frente Parlamentar pela Internet Livre e Sem Limites. Lutou pela manutenção de voos na região Norte, principalmente em Rondônia, buscou energia mais barata e apresentou propositura contra a cobrança por bagagens em aviões.

Foram aprovados também relatórios de sua autoria que representam avanços para sociedade, a exemplo do que viabiliza primeiros socorros em escolas e o que autoriza o SUS a oferecer procedimento de implante por cateter de prótese valvar aórtica. Essa iniciativa se destina especialmente aos idosos, aumentando a qualidade de vida da melhor idade dos brasileiros.

O seu trabalho foi produtivo também em vários colegiados. No cargo de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Crimes Cibernéticos, acompanhou a aprovação do relatório final da CPI, tornando mais rigoroso a punição de delitos digitais e mantendo a liberdade de expressão dos cidadãos que precisam da Internet no cotidiano.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática aprovou proposta de sua autoria que altera a Lei de Informática e Automação para incentivar o estágio em empresas de tecnologia da informação. A Comissão de Educação aprovou seu parecer ao projeto de lei que define o prazo para que o estudante ou seu representante apresente o atestado médico e possa receber tratamento excepcional.

Assessoria

João Albuquerque