Mariana Carvalho participa de lançamento de canal virtual da Câmara dos Deputados

Compartilhar





















A segunda secretária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, Mariana Carvalho (PSDB – RO) participou nesta terça – feira, 4, do lançamento de um canal virtual no Google Arts&Culture para divulgar mais de 200 fotos de obras de arte que pertencem ao acervo da Casa.

De acordo com a deputada, a Câmara é a primeira instituição pública a firmar parceria com o segmento cultural do Google, que têm hoje mais de 100 milhões de itens catalogados, grande parte em alta resolução. “Trata – se de mais uma iniciativa que aproxima o Legislativo da população”, avaliou a tucana ao participar do evento realizado no salão verde.

O diretor de parcerias estratégicas do Google na América Latina, Alessandro Germano, informou que o objetivo é divulgar o viés cultural da Câmara. “A tecnologia ajuda a colocar o acervo da Câmara, a arquitetura, e as histórias ao alcance de uma população muito maior que não precisa necessariamente vir aqui”.

Esse canal virtual vai exibir as exposições realizadas pelo Centro Cultural Câmara dos Deputados com enfoque em mobiliário e escultura presentes nos salões do Congresso Nacional, entre outras.

Nesse primeiro momento, o Museu da Câmara criou três exposições virtuais: uma sobre o Palácio Tiradentes (antiga sede do Poder Legislativo, no Rio de Janeiro), outra sobre as artes e a arquitetura da casa e uma terceira para mostrar os presentes recebidos por autoridades e doadas ao Museu.

Será possível observar os detalhes da obra “Candangos”, de Di Cavalcanti, sua maior criação em importância e tamanho, com mais de dois metros de altura e quase nove de comprimento, e “Tiradentes ante o Carrasco”, de Rafael Falco, que é a tela mais conhecida do acervo da Câmara.



O canal da Câmara dos Deputados na plataforma Google Arts&Culture está disponível na categoria “Parceiros”. O endereço eletrônico é https://www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/camara-dos-deputados-brasil.O aplicativo da plataforma está disponível gratuitamente no Google Play (Android) e na Apple Store (IOS).

Assessoria de Comunicação

Joao Albuquerque