Mariana Carvalho recebe vereadores de Candeias do Jamari após destinar R$ 650 mil em emendas

Após destinar R$ 650 mil em emendas parlamentares empenhadas para Candeias do Jamari, a deputada federal Mariana Carvalho (PSDB-RO) recebeu vereadores do município no gabinete da 2ª secretaria, nesta terça-feira (25), na Câmara dos Deputados.

Os vereadores Lucio Rojas, Luizinho Amazonas e Professor de Assis agradeceram o empenho das verbas de R$ 400 mil para a compra de equipamentos na saúde básica de Candeias do Jamari, e outros R$ 250 mil para a construção de uma praça no distrito de Triunfo.

“Dinheiro público é coisa séria, e fico muito feliz de destinar emendas para quem realmente precisa. Principalmente para a saúde, uma das prioridades do meu mandato. Meu gabinete está sempre aberto aos deputados estaduais e vereadores de Rondônia, para trabalharmos juntos nas demandas do nosso estado”, afirmou a congressista.

Segundo o vereador Lucio Rojas, o investimento vai resolver demandas antigas da população em Candeias do Jamari. “Nós agradecemos as emendas enviadas, vão ajudar a nossa comunidade. A deputada Mariana mostrou que está trabalhando para ajudar o nosso município”, avaliou.

Assessoria de Imprensa – OBJETIVA

Por: Augusto Berto