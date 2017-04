Mariana Carvalho se reúne com presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância

Compartilhar





















A deputada federal Mariana Carvalho (PSDB – RO) esteve com o senador José Medeiros (PSD – MT), presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância para tratar sobre políticas públicas aplicadas no Brasil às crianças de zero a seis anos.

Durante a reunião, a parlamentar dividiu a experiência adquirida no curso de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância na Universidade de Harvard (EUA). Na oportunidade, ela apresentou dados de uma pesquisa realizada pelo economista James Heckman, vencedor do Nobel 2000.

Segundo o especialista, o investimento até os seis anos de vida das crianças pode reduzir problemas como: violência, mortalidade infantil, criminalidade, propensão ao envolvimento com drogas, alcoolismo, além de precisarem menos da ajuda do governo para sua sobrevivência.

“No Brasil, apenas três em cada dez crianças frequentam creches. É fundamental mudar essa realidade e entender a importância dos primeiros anos de vida na formação de um indivíduo e de uma sociedade”, frisou Mariana.

De acordo com a tucana, é preciso aprimorar a legislação sobre Primeira Infância, sensibilizar gestores diante da necessidade de pensar e planejar políticas públicas eficazes, bem como trocar experiências para absorver os bons exemplos de ações que dão certo e podem ajudar a desenvolver o país.

“Ter sido selecionada para participar dessa experiência foi gratificante. Meu compromisso será influenciar na inversão de prioridades e trabalhar com mais afinco no desenvolvimento da Primeira Infância no meu país”, concluiu a congressista.

Sobre o Curso

O Curso de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância – Internacional tem duração de quatro meses e é divido em 2 módulos: o primeiro é o curso de Liderança na Universidade de Harvard, EUA e o segundo e último módulo é um workshop no Insper, em São Paulo.

O Programa destina-se principalmente aos gestores públicos diretamente envolvidos em questões de política social e desenvolvimento, em qualquer uma das três esferas de governo; como também aos gestores de instituições sem fins lucrativos e organizações não governamentais que prestam serviços públicos e líderes do âmbito social.

Assessoria de Comunicação

Joao Albuquerque