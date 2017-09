Mariana Carvalho se reúne com reitor da unir e presidente da Funasa

Compartilhar





















A deputada federal Mariana Carvalho (PSDB – RO) participou de reunião com o reitor da Universidade Federal de Rondônia, Ari Ott, e o presidente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Rodrigo Sérgio Dias.

Na oportunidade, foi discutido a possibilidade de uma parceria entre o órgão ligado ao Ministério da Saúde e a instituição de ensino superior.

De acordo com a congressista, a Unir está buscando apoio com o objetivo de conseguir investimentos para desenvolver novas tecnologias na área de saneamento ambiental e preservação da água no Brasil.

“Cuidar do meio ambiente é fundamental para a sociedade, e vou fazer de tudo para ajudar os projetos que buscam um mundo melhor para as futuras gerações”, declarou a parlamentar que é segunda secretária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.

Mariana Carvalho aproveitou o encontro com o reitor Ari Ott e com o doutor José Juliano Cedaro, diretor do núcleo de saúde da Unir, para tratar sobre outras demandas de interesse da comunidade acadêmica.

Ela está lutando para a implantação do Serviço Especializado em Doenças Raras – Sedras – da Universidade Federal de Rondônia.

Nesse sentido, já se reuniu com docentes que se dedicam a essa causa e visitou as instalações do campus universitário destinadas para receber o novo benefício.

João Albuquerque

Assessoria de Comunicação