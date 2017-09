Mariana Carvalho visita Núcleo de Apoio a Criança com Câncer

Compartilhar





















A deputada federal Mariana Carvalho (PSDB – RO) visitou o Núcleo de Apoio a Criança com Câncer (NACC), que funciona no bairro Costa e Silva em Porto Velho.

Na oportunidade, a parlamentar conheceu o funcionamento e as instalações da entidade criada em agosto de 2007 por um grupo de voluntários do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro.

Com objetivo de atender e oferecer apoio a famílias que enfrentam o câncer infantil, o núcleo é mantido por doações feitas pela comunidade em eventos filantrópicos.

São atendidos no local, crianças e adolescentes com câncer do interior de Rondônia, além de outros estados.

Segundo Naiara Soares, secretária executiva do núcleo, são recebidos por mês mais de cem pacientes com seus respetivos acompanhantes.

O NACC oferece hospedagem e alimentação. As famílias do interior sem renda suficiente recebem todo o serviço gratuitamente.

Para serem atendidos, os familiares devem apresentar a documentação comprovando que a criança está em tratamento. “Sendo comprovado o tratamento, a família já começa a ser assistida”, informa.

Naiara observa que a deputada Mariana Carvalho tem uma grande importância para o projeto, tendo em vista o trabalho que a parlamentar vem fazendo em Brasília em defesa da população.

“O núcleo está passando por um período de construção de novo prédio e precisamos unir forças para o projeto não parar. A deputada Mariana Carvalho demonstrou um grande interesse em nos ajudar”, observou a secretária do NACC.

Mariana Carvalho já garantiu recursos por meio de emendas parlamentares para vários setores de saúde, inclusive o Hospital do Câncer de Barretos em Rondônia, que recentemente ganhou novo nome e agora se chama Hospital de Amor da Amazônia.

A deputada visitou o NACC para conhecer as demandas da entidade e buscar meios de apoiar a ação de cunho social. “Vou fazer o que estiver ao meu alcance para ajudar essa iniciativa tão louvável”, anunciou a congressista que é médica e segunda secretária da mesa diretora da Câmara dos Deputados.

