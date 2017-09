Maurão de Carvalho garante mais qualidade no transporte escolar da escola Santa Marcelina

Compartilhar





















Maurão de Carvalho garante a Lindomar Garçon mais qualidade no transporte escolar da escola Santa Marcelina

O deputado federal Lindomar Garçon (PRB-RO) acompanhado de representantes dos pais e professores, bem como da nova diretora da escola Santa Marcelina, Maria de Lourdes Javaro, se reuniu com o governador em exercício, Maurão de Carvalho, com objetivo de solicitar melhorias no transporte que atende os alunos da escola.

O transporte escolar fornecido pelo estado, que beneficia pais e alunos, não tem monitores suficiente e por serem muito antigos, começaram a quebrar e assim atrasando as aulas e consequentemente prejudicando o ano letivo.

Por sua vez, Maurão de Carvalho garantiu à comissão de pais e professores que solicitou ao Secretário de Educação, Florisvaldo Alves Da Silva, para terceirizar o transporte escolar.

“Será o melhor caminho, uma vez que os ônibus que atendem a escola já estão com mais de sete anos de uso e é natural que comece a apresentar problemas, por isso, parabenizo o deputado federal Lindomar Garçon, pela iniciativa de marcar esta audiência em busca de soluções. Lembro que foi o deputado Garçon, através de suas ações, que destinou os ônibus para a escola”, frisou o Governador em exercício.

O Secretário de educação prontamente atendeu à demanda e solicitou que seu adjunto, Marcio Antônio Felix Ribeiro, abrisse o processo de licitação para terceirizar o transporte com ônibus de qualidade e com monitores.

Lindomar Garçon e a comissão da direção da escola agradeceram ao governador e à SEDUC pela presteza que foram recebidos e atendidos com suas reivindicações.

Dep. Lindomar Garçon (PRB-RO)

Assessoria de Comunicação